Берлин о немецких танках на Курщине: оружие передавали под ответственность Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что ВСУ используют немецкое оружие в ходе операции в Курской области, указав, что все немецкое оружие передавалось под ответственность Украины.

Источник: Линднер заявил в интервью SRF, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону".

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Детали: Немецкий министр добавил, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.

Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.

Предполагается, что в ходе операции Украина использует несколько таких машин.

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Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области немецких БМП Marder.

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