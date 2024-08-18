Берлин о немецких танках на Курщине: оружие передавали под ответственность Украины
Министр финансов Германии Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что ВСУ используют немецкое оружие в ходе операции в Курской области, указав, что все немецкое оружие передавалось под ответственность Украины.
Источник: Линднер заявил в интервью SRF, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону".
Детали: Немецкий министр добавил, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.
Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.
Предполагается, что в ходе операции Украина использует несколько таких машин.
Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области немецких БМП Marder.
Предыстория:
- Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.
- Он также призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs.
- Напомним, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, отметил решение украинских сил начать наступление на приграничную территорию России.
- Фройдинг после многодневного визита в Украину сказал, что "полностью понимает" решение украинцев начать наступление на Курскую область России.