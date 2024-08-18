Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Берлин о немецких танках на Курщине: оружие передавали под ответственность Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 13:55
Берлин о немецких танках на Курщине: оружие передавали под ответственность Украины
Фото: Getty Images

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отреагировал на сообщения о том, что ВСУ используют немецкое оружие в ходе операции в Курской области, указав, что все немецкое оружие передавалось под ответственность Украины.

Источник: Линднер заявил в интервью SRF, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону".

Реклама:

Детали: Немецкий министр добавил, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.

Ранее издание Bild сообщало, что на одном из видео из Курской области был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.

Предполагается, что в ходе операции Украина использует несколько таких машин.

ВИДЕО ДНЯ

Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области немецких БМП Marder.

Предыстория:

  • Ранее глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер заявил, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, для своего нынешнего наступления на российскую территорию.
  • Он также призвал увеличить поставки Украине танков Leopard 2, а также начать поставки бронемашин Fuchs.
  • Напомним, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который возглавляет ситуационный центр по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, отметил решение украинских сил начать наступление на приграничную территорию России.
  • Фройдинг после многодневного визита в Украину сказал, что "полностью понимает" решение украинцев начать наступление на Курскую область России.

Германияоружиепомощь УкраинеКурская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Германия
Посол Украины призвал Германию не сокращать помощь Киеву
В Минфине Германии прояснили ситуацию с помощью для Украины
МИД о якобы прекращении немецкой помощи Украине: Это манипуляция
Последние новости
18:12
В Киеве появились дашборды с данными об интернет-провайдерах, работающих во время отключений
18:12
Формула-1Ландо Норрис: Сейчас рано думать о чемпионстве
18:00
Новый сезон в Театре Франко: что готовит для зрителей самая посещаемая сцена страны
17:54
фотоВ Черкасской области и в Киеве разоблачили двух поджигателей автомобилей военных
17:50
Канада по примеру США и ЕС введет пошлины на электромобили и металл из Китая
17:40
Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение
17:40
Оптимизм на фоне Курской операции и тревога за Покровск: какие настроения царят среди украинцев в соцсетях
17:39
Банки снова заплатят 50% налога на прибыль - нардеп
17:26
В понедельник на фронте уже более 100 боестолкновений: на Покровском направлении почти 40 штурмов
17:17
фотоНа Киевщине из-за российской атаки пострадали 4 человека, среди них ребенок
Все новости...
Реклама:
Реклама: