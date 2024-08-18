ДПСУ відповіла на чергову заяву Лукашенка: Нова порція нагнітання, на кордоні з РБ – без змін

Державна прикордонна служба України не фіксує збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Джерело: речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: На прохання прокоментувати нинішні слова самопроголошеного президента РБ про нібито перекидання "майже третини своєї армії" на кордон з Україною, офіцер зазначив, що Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

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Пряма мова: "Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці.

Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону".

Що передувало: 18 серпня з'явилася заява Лукашенка в інтерв'ю російським пропагандистам, що влада РБ начебто розмістила на кордоні з Україною майже майже третину білоруської армії.