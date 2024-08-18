ГПСУ ответила на очередное заявление Лукашенко: Нагнетание, на границе с РБ – без перемен

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы с Украиной.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: На просьбу прокомментировать нынешние слова самопровозглашенного президента РБ о якобы переброске "почти трети своей армии" на границу с Украиной, офицер отметил, что Лукашенко продолжает нагнетать информационную обстановку агрессивными заявлениями, которые не соответствуют действительности.

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Прямая речь: "Ситуация на границе с Республикой Беларусь - без изменений. Как видим, риторика Лукашенко также не меняется, постоянно нагнетая ситуацию с регулярной периодичностью в угоду стране-террористке.

Мы не наблюдаем сейчас увеличения техники или личного состава белорусских подразделений у нашей границы".

Что предшествовало: 18 августа появилось заявление Лукашенко в интервью российским пропагандистам, что власти РБ якобы разместили на границе с Украиной почти почти треть белорусской армии.