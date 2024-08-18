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У Мирнограді та Селидовому на Донеччині посилили комендантську годину

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 14:36
У Мирнограді та Селидовому на Донеччині посилили комендантську годину
Мирноград, фото: Getty Images

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін підписав розпорядження про подовження комендантської години у містах Мирноград та Селидиве Донецької області.

Джерело: Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому з 15:00 до 11:00".

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Деталі: За його словами, нові правила почнуть діяти у понеділок, 19 серпня.

Філашкін закликав всіх, хто досі залишається в цих містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо: З 12 серпня на Донеччині залежно від фронту діють два графіки комендантської години: у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00; у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Донецька областькомендантська годинавійна
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