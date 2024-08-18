В Мирнограде и Селидово Донецкой области усилили комендантский час

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин подписал распоряжение о продлении комендантского часа в городах Мирноград и Селидово Донецкой области.

Источник: Филашкин в Telegram

Прямая речь: "Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00".

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Детали: По его словам, новые правила начнут действовать в понедельник, 19 августа.

Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в этих городах, соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности.

Напомним: С 12 августа в Донецкой области в зависимости от фронта действуют два графика комендантского часа: в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00; в населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.