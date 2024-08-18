Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Французькі ліві звинуватили Макрона у "перевороті" та пригрозили імпічментом

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 15:17
Французькі ліві звинуватили Макрона у перевороті та пригрозили імпічментом
Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Французька ультраліва партія "Нескорена Франція" звинуватила президента Емманюеля Макрона в "інституційному перевороті проти демократії" через відмову "взяти до відома" результати парламентських виборів у липні та пригрозила імпічментом.

Джерело: публікація представників "Нескореної Франції" в газеті La Tribune, передає "Європейська правда"

Деталі: Автори публікації пишуть, що Макрон "повинен знати, що всі конституційні засоби будуть використані, щоб відправити його у відставку".

Реклама:

У той час як наступної п'ятниці Макрон має провести консультації з політичними силами з метою формування уряду, "Нескорена Франція" зазначає, що він "збирається призначити главу уряду без урахування політичного результату" цих парламентських виборів, на яких ліві, об'єднані в "Новий народний фронт", здобули більшість.

23 липня Макрон виключив можливість призначення представниці "Нескореної Франції" Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра, стверджуючи, що вона не зможе зібрати достатньої підтримки у парламенті.

"Рішення глави держави можна охарактеризувати як інституційний переворот проти демократії", – заявили у політсилі.

ВІДЕО ДНЯ

Депутати посилаються на статтю 68 Конституції, яка дозволяє парламенту оголосити імпічмент президенту за "невиконання своїх обов'язків, явно несумісне з виконанням його мандата".

"Очевидно, що відмова взяти до відома вибори до законодавчого органу та рішення проігнорувати їх є ганебним порушенням основних вимог президентського мандата", – стверджують автори публікації.

Нагадаємо: Раніше цього тижня очільник французького уряду Габріель Атталь запропонував політичним силам у Національній асамблеї – окрім ультралівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного об’єднання" – створити широку коаліцію.

Про те, що відбувається у французькій політиці, читайте у статті Реванш Макрона: як президент Франції може отримати лояльний уряд та більшість без ультралівих

МакронФранціяімпічмент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Макрон
Макрон закликав президента Ірану відмовитись від "логіки помсти"
Макрон з другого разу прийняв відставку прем'єра Атталя
DPA поширило заяву Макрона щодо противників вступу України в НАТО, а потім анулювало новину
Останні новини
19:29
Лісовий розповів, скільки потрібно коштів, аби підвищити зарплати вчителям
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
Усі новини...
Реклама:
Реклама: