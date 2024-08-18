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Французские левые обвинили Макрона в «перевороте» и пригрозили импичментом

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 15:17
Французские левые обвинили Макрона в «перевороте» и пригрозили импичментом
Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Французская ультралевая партия "Непокоренная Франция" обвинила президента Эмманюэля Макрона в "институциональном перевороте против демократии" из-за отказа "принять к сведению" результаты парламентских выборов в июле и пригрозила импичментом.

Источник: публикация представителей "Непокоренной Франции" в газете La Tribune, передает "Европейская правда"

Детали: Авторы публикации пишут, что Макрон "должен знать, что все конституционные средства будут использованы, чтобы отправить его в отставку".

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В то время как в следующую пятницу Макрон должен провести консультации с политическими силами с целью формирования правительства, "Непокоренная Франция" отмечает, что он "собирается назначить главу правительства без учета политического результата" этих парламентских выборов, на которых левые, объединенные в "Новый народный фронт", получили большинство.

23 июля Макрон исключил возможность назначения представительницы "Непокоренной Франции" Люси Касте на должность премьер-министра, утверждая, что она не сможет собрать достаточной поддержки в парламенте.

"Решение главы государства можно охарактеризовать как институциональный переворот против демократии", – заявили в политсиле.

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Депутаты ссылаются на статью 68 Конституции, которая позволяет парламенту объявить импичмент президенту за "невыполнение своих обязанностей, явно несовместимое с выполнением его мандата".

"Очевидно, что отказ принять к сведению выборы в законодательный орган и решение проигнорировать их является позорным нарушением основных требований президентского мандата", – утверждают авторы публикации.

Напомним: Ранее на этой неделе глава французского правительства Габриэль Атталь предложил политическим силам в Национальной ассамблее – кроме ультралевой "Непокоренной Франции" и ультраправого "Национального объединения" – создать широкую коалицию.

О том, что происходит во французской политике, читайте в статье Реванш Макрона: как президент Франции может получить лояльное правительство и большинство без ультралевых

МакронФранцияимпичмент
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