Спека у південних та центральних областях сягне 37°, на заході короткочасний дощ
Неділя, 18 серпня 2024, 15:37
У понеділок, 19 серпня у південних та центральних областях України буде спекотно, температура сягне 35-37°.
Джерело: прогноз Укргідрометцентру на 19 серпня
Деталі: По всій території України очікується невелика хмарність, без опадів. Лише вдень у західних областях, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.
Реклама:
Вітер переважно південно східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°.
У південних та центральних областях прогнозується сильна спека 35-37°; в Карпатах 23-28°.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено. Також синоптики попередили про грозу у Києві та Київській області 18 серпня.
Дослівно: "У найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 18 серпня гроза. І рівень небезпечності, жовтий".