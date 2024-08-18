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Спека у південних та центральних областях сягне 37°, на заході короткочасний дощ

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 15:37
Спека у південних та центральних областях сягне 37°, на заході короткочасний дощ
Фото: Getty Images

У понеділок, 19 серпня у південних та центральних областях України буде спекотно, температура сягне 35-37°.

Джерело: прогноз Укргідрометцентру на 19 серпня

Деталі: По всій території України очікується невелика хмарність, без опадів. Лише вдень у західних областях, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза.

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Вітер переважно південно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°.

У південних та центральних областях прогнозується сильна спека 35-37°; в Карпатах 23-28°.

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Оновлено. Також синоптики попередили про грозу у Києві та Київській області 18 серпня.

Дослівно: "У найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 18 серпня гроза. І рівень небезпечності, жовтий".

 

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