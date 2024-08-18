Жара в южных и центральных областях достигнет 37°, на западе кратковременный дождь
Воскресенье, 18 августа 2024, 15:37
В понедельник, 19 августа в южных и центральных областях Украины будет жарко, температура достигнет 35-37°.
Источник: прогноз Укргидрометцентра на 19 августа
Детали: По всей территории Украины ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем в западных областях, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.
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Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°.
В южных и центральных областях прогнозируется сильная жара 35-37°; в Карпатах 23-28°.
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Обновлено. Также синоптики предупредили о грозе в Киеве и Киевской области 18 августа.
Дословно: "В ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 18 августа гроза. И уровень опасности, желтый".