Жара в южных и центральных областях достигнет 37°, на западе кратковременный дождь

В понедельник, 19 августа в южных и центральных областях Украины будет жарко, температура достигнет 35-37°.

Источник: прогноз Укргидрометцентра на 19 августа

Детали: По всей территории Украины ожидается небольшая облачность, без осадков. Лишь днем в западных областях, переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

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Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°.

В южных и центральных областях прогнозируется сильная жара 35-37°; в Карпатах 23-28°.

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Обновлено. Также синоптики предупредили о грозе в Киеве и Киевской области 18 августа.

Дословно: "В ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 18 августа гроза. И уровень опасности, желтый".