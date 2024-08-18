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Росіяни скинули КАБ на Білопілля: загинув чоловік, його дочка серйозно поранена

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 20:14
Росіяни скинули КАБ на Білопілля: загинув чоловік, його дочка серйозно поранена
Фото: Сумська облпрокуратура

Вдень, 18 серпня російські війська скинули керовану авіаційну бомбу (КАБ) на місто Білопілля Сумської області, у результаті чого загинув 33-річний чоловік, його 11-річна дочка отримала серйозні поранення.

Джерело: Сумська ОВА, Сумська облпрокуратура

Дослівно: "Ворог продовжує чинити військові злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля".

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Деталі: Повідомляється, що, попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення.

На місці працюють всі необхідні служби, надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки ворожої атаки уточнюються, під завалами будівель можуть бути люди.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено. В Сумській облпрокуратурі згодом повідомили, що росіяни близько 16:00 год скинули КАБ на цивільну інфраструктуру Білопілля.

 

КАБ потрапив у будинок місцевих жителів. 33-річний господар загинув, його 11-річна донька отримала серйозні поранення, також поранено 55-річну жінку та 63-річного чоловіка.

 

Пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

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