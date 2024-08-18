Россияне сбросили КАБ на Белополье: погиб мужчина, его дочь серьезно ранена

Днем, 18 августа российские войска сбросили управляемую авиационную бомбу (КАБ) на город Белополье Сумской области, в результате чего погиб 33-летний мужчина, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения.

Источник: Сумская ОВА, Сумская облпрокуратура

Дословно: "Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье".

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Детали: Сообщается, что, предварительно, один человек погиб и один получил ранения.

На месте работают все необходимые службы, оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы.

Последствия вражеской атаки уточняются, под завалами зданий могут быть люди.

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Обновлено. В Сумской облпрокуратуре впоследствии сообщили, что россияне около 16:00 сбросили КАБ на гражданскую инфраструктуру Белополья.

КАБ попал в дом местных жителей. 33-летний хозяин погиб, его 11-летняя дочь получила серьезные ранения, также ранены 55-летняя женщина и 63-летний мужчина.

Повреждены по меньшей мере 5 частных домов.