Українські воїни вперше взяли участь у параді в Торонто
Генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко повідомив, що українські військові вперше в історії були учасниками параду у Торонто, найбільшому місті Канади, що проводиться понад 100 років на знак подяки і поваги до військовослужбовців канадської армії.
Джерело: Ніколенко у Facebook, передає "Європейська правда"
Деталі: Ніколенко розповів, що цього року українські військовослужбовці з українським прапором вперше були представлені на параді до Дня воїнів у Торонто, що проводиться з 1921 року на честь військових збройних сил Канади.
Дослівно: "Запрошення України до участі цьогоріч – підтвердження міцної дружби між нашими країнами… Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт. Дякую нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість".
Нагадаємо:
- Раніше в уряді Канади підтвердили, що Україна може вільно використовувати передані Канадою танки і бронемашини та іншу техніку на території Росії.
- Також Федеральний суд Канади відхилив прохання російського олігарха про зняття накладених на нього санкцій у зв'язку з війною РФ проти України.