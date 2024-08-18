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Українські воїни вперше взяли участь у параді в Торонто

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 17:52
Українські воїни вперше взяли участь у параді в Торонто
Фото: Ніколенко у Facebook

Генеральний консул України у Торонто Олег Ніколенко повідомив, що  українські військові вперше в історії були учасниками параду у Торонто, найбільшому місті Канади, що проводиться понад 100 років на знак подяки і поваги до військовослужбовців канадської армії.

Джерело: Ніколенко у Facebook, передає "Європейська правда"

Деталі: Ніколенко розповів, що цього року українські військовослужбовці з українським прапором вперше були представлені на параді до Дня воїнів у Торонто, що проводиться з 1921 року на честь військових збройних сил Канади.

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Дослівно: "Запрошення України до участі цьогоріч – підтвердження міцної дружби між нашими країнами… Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт. Дякую нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість".

 

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КанадаУкраїна
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