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Украинские воины впервые приняли участие в параде в Торонто

Мария Емец, Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 17:52
Украинские воины впервые приняли участие в параде в Торонто
Фото: Николенко в Facebook

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко сообщил, что украинские военные впервые в истории были участниками парада в Торонто, крупнейшем городе Канады, который проводится более 100 лет в знак благодарности и уважения к военнослужащим канадской армии.

Источник: Николенко в Facebook, передает "Европейская правда"

Детали: Николенко рассказал, что в этом году украинские военнослужащие с украинским флагом впервые были представлены на параде ко Дню воинов в Торонто, который проводится с 1921 года в честь военных вооруженных сил Канады.

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Дословно: "Приглашение Украины к участию в этом году – подтверждение крепкой дружбы между нашими странами... Очень горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект. Спасибо нашим военнослужащим за участие, а также руководству Canadian National Exhibition за такую возможность".

 

Напомним:

КанадаУкраина
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