Турист з України зробив напис на Колізеї: йому загрожує в’язниця

Молодому громадянину України загрожує реальний термін ув’язнення і велетенський штраф за напис на стінах 2000-річної будівлі Колізею у Римі. Випадок стався ще у п’ятницю 16 серпня близько 14 години за місцевим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica

Деталі: Повідомляється, що 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

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Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.

Українцю висувають звинувачення у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини "немає місця для хуліганства та ідіотів".

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