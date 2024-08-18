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Турист з України зробив напис на Колізеї: йому загрожує в’язниця

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 18:24
Турист з України зробив напис на Колізеї: йому загрожує в’язниця
Фото: Getty Images

Молодому громадянину України загрожує реальний термін ув’язнення і велетенський штраф за напис на стінах 2000-річної будівлі Колізею у Римі. Випадок стався ще у п’ятницю 16 серпня близько 14 години за місцевим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica

Деталі: Повідомляється, що 19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

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Його дії помітили інші відвідувачі і порушника майже одразу затримали охорона та поліція.

Українцю висувають звинувачення у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро. 

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини "немає місця для хуліганства та ідіотів".

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Нагадаємо:

  • Інциденти з дрібним вандалізмом Колізею з боку туристів неодноразово траплялися і в попередні роки. Так, влітку 2023 року на такому ж порушенні впіймали 17-річну туристку зі Швейцарії, а також громадянина Британії-етнічного болгарина.
  • Останній відбувся штрафом у розмірі майже 1000 євро.
  • У Франції минулого літа чоловіку вдалось пробратися на Ейфелеву вежу та здійснити стрибок з парашутом, після чого його затримали.

Італіятуризм
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