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Турист из Украины сделал надпись на Колизее: ему грозит тюрьма

Мария Емец, Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 18:24
Турист из Украины сделал надпись на Колизее: ему грозит тюрьма
Фото: Getty Images

Молодому гражданину Украины грозит реальный срок заключения и огромный штраф за надпись на стенах 2000-летнего здания Колизея в Риме. Случай произошел еще в пятницу 16 августа около 14 часов по местному времени.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica

Детали: Сообщается, что 19-летний гражданин Украины, который находился в Риме как турист, решил выцарапать свое имя на одной из стен Колизея.

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Его действия заметили другие посетители и нарушителя почти сразу задержали охрана и полиция.

Украинцу предъявляют обвинение в повреждении культурного наследия, что в Италии предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет и административный штраф в размере до 10 тысяч евро.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери похвалил быструю реакцию охраны и отметил, что в таком центре исторического наследия "нет места для хулиганства и идиотов".

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Напомним:

  • Инциденты с мелким вандализмом Колизея со стороны туристов неоднократно случались и в предыдущие годы. Так, летом 2023 года на таком же нарушении поймали 17-летнюю туристку из Швейцарии, а также гражданина Британии-этнического болгарина.
  • Последний отделался штрафом в размере почти 1000 евро.
  • Во Франции прошлым летом мужчине удалось пробраться на Эйфелеву башню и совершить прыжок с парашютом, после чего его задержали.

Италиятуризм
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