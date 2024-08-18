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На Львівщині через шторм дерево впало на електричку: чотирьох пасажирів забрала швидка

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 18:49
На Львівщині через шторм дерево впало на електричку: чотирьох пасажирів забрала швидка
Ілюстративне фото: Getty Images

У Стрийському районі Львівської області в результаті шторму на вагон приміської електрички Стрий - Івано-Франківськ впало дерево, травми отримали пасажири і залізничники.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Дослівно: "В результаті шторму у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий — Івано-Франківськ: на жаль, є травмовані пасажири та залізничники".

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Деталі: Повідомляється, що всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці.

За даними "Укрзалазниці", електричка вже продовжує рух із затримкою на понад годину, а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники причіпили під час стоянки.

Залізничники попередили, що штормове попередження шириться регіонами, тож попросили уважно слідкувати за попередженнями синоптиків.

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