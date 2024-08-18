На Львовщине из-за шторма дерево упало на электричку: четырех пассажиров забрала скорая

В Стрыйском районе Львовской области в результате шторма на вагон пригородной электрички Стрый - Ивано-Франковск упало дерево, травмы получили пассажиры и железнодорожники.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Дословно: "В результате шторма в Стрыйском районе дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 Стрый - Ивано-Франковск: к сожалению, есть травмированные пассажиры и железнодорожники".

Реклама:

Детали: Сообщается, что все пострадавшие оперативно получили первую помощь, четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизни в безопасности.

По данным "Укрзализныци", электричка уже продолжает движение с задержкой более чем на час, а пассажиры пересажены из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники прицепили во время стоянки.

Железнодорожники предупредили, что штормовое предупреждение распространяется по регионам, поэтому попросили внимательно следить за предупреждениями синоптиков.