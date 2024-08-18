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На Донеччині у неділю від вогневих атак росіян загинули 4 людини – прокуратура

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 19:14
На Донеччині у неділю від вогневих атак росіян загинули 4 людини – прокуратура
Фото: Донецька облпрокуратура

За неділю, 18 серпня у Донецькій області від атак росіян загинули 4 людини і ще 4 були поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Деталі: Війська РФ атакували Покровський, Бахмутський та Волноваський райони. Ворог з артилерії обстріляв місто Мирноград, поціливши по приватному сектору. Від влучання боєприпасу загинула 83-річна пенсіонерка, а жінка 56 років дістала мінно-вибухову травму.

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Крім того, росіяни з дрону скинули вибуховий пристрій на одну з вулиць, по якій у той час йшов 41-річний місцевий житель. У нього діагностовано осколкові поранення й перелом шийного відділу хребта.

Через деякий час армія держави-агресора повторила атаку на населений пункт, внаслідок чого загинув 44-річний водій, котрий перебував за кермом автомобіля. Попередньо, ворог використав "ФАБ-500".

Окрім цього, війська РФ завдали удару по місту Торецьк. Снаряд окупантів поцілив по будинку, де мешкала подружня пара. Травми, несумісні з життям, отримала жінка 67 років, а її 64-річний чоловік зазнав поранень. Він перебуває у важкому стані.

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Також під приціл російської армії потрапило село Розлив Волноваського району, де на подвір’ї домоволодіння смертельно поранено 25-річного жителя, ще один 23-річний цивільний дістав тілесні ушкодження.

Повідомляється, що прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Донецька областьвійнажертви
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