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В Донецкой области в воскресенье от огневых атак россиян погибли 4 человека - прокуратура

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 19:14
В Донецкой области в воскресенье от огневых атак россиян погибли 4 человека - прокуратура
Фото: Донецкая облпрокуратура

За воскресенье, 18 июня в Донецкой области от атак россиян погибли 4 человека и еще 4 были ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Детали: Войска РФ атаковали Покровский, Бахмутский и Волновахский районы. Враг из артиллерии обстрелял город Мирноград, попав по частному сектору. От попадания боеприпаса погибла 83-летняя пенсионерка, а женщина 56 лет получила минно-взрывную травму.

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Кроме того, россияне с дрона сбросили взрывное устройство на одну из улиц, по которой в то время шел 41-летний местный житель. У него диагностированы осколочные ранения и перелом шейного отдела позвоночника.

Через некоторое время армия государства-агрессора повторила атаку на населенный пункт, в результате чего погиб 44-летний водитель, который находился за рулем автомобиля. Предварительно, враг использовал "ФАБ-500".

Кроме этого, войска РФ нанесли удар по городу Торецк. Снаряд оккупантов попал по дому, где жила супружеская пара. Травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 67 лет, а ее 64-летний муж получил ранения. Он находится в тяжелом состоянии.

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Также под прицел российской армии попало село Разлив Волновахского района, где во дворе домовладения смертельно ранен 25-летний житель, еще один 23-летний гражданский получил телесные повреждения.

Сообщается, что прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Донецкая областьвойнажертвы
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