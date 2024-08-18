Зеленський: Просимо партнерів пришвидшити постачання зброї, у війни немає відпусток

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив про необхідність пришвидшення постачання зброї та снарядів від партнерів, для цього, зокрема, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів.

Джерело: Зеленський у відеозверненні 18 серпня

Пряма мова: "Щойно доповідав Головком Сирський. І щодо ситуації на сході України, і щодо операції в Курській області, і щодо "обмінного фонду", і щодо комплектації наших бригад – комплектації наших резервів: це і снаряди, і зброя. По всіх напрямках наші хлопці – ви молодці.

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Але щодо постачання від наших партнерів потрібне пришвидшення. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених пакетів. Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії , до Франції".

Деталі: Він також зазначив, що є за сьогодні хороші, потрібні Україні результати у знищенні російської техніки під Торецьком. Однак, сказав президент, за одну цю добу ворог здійснив вже десятки атак біля Торецька і Покровська.

"Але наші підрозділи, наші бригади роблять усе для збереження позицій. Я дякую всім, хто це забезпечує", - зазначив Зеленський.

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За його словами, зараз основне завдання наших оборонних дій загалом – знищити якомога більше російського потенціалу і проводити максимум контрударної роботи. "Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області", - наголосив Зеленський.