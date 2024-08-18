Зеленский: Просим партнеров ускорить поставки оружия, у войны нет отпусков

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о необходимости ускорения поставок оружия и снарядов от партнеров, для этого, в частности, нужна своевременная логистика объявленных пакетов.

Источник: Зеленский в видеообращении 18 августа

Прямая речь: "Только что докладывал Главком Сырский. И по ситуации на востоке Украины, и по операции в Курской области, и по "обменному фонду", и по комплектации наших бригад - комплектации наших резервов: это и снаряды, и оружие. По всем направлениям наши ребята - вы молодцы.

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Но по поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции".

Детали: Он также отметил, что есть за сегодня хорошие, нужные Украине результаты в уничтожении российской техники под Торецком. Однако, сказал президент, за одни эти сутки враг совершил уже десятки атак у Торецка и Покровска.

"Но наши подразделения, наши бригады делают все для сохранения позиций. Я благодарю всех, кто это обеспечивает", - отметил Зеленский.

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По его словам, сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом - уничтожить как можно больше российского потенциала и проводить максимум контрударной работы. "В частности это и создание буферной зоны на территории агрессора - наша операция в Курской области", - подчеркнул Зеленский.