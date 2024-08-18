На Покровському напрямку росіяни за день втратили понад 230 військових – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, росіяни атакували 10 напрямків, найактивніше Покровський – де під час відбиття 33 атак захисники відмінусували 231 військового РФ.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: За уточненою інформацією, на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Вовчанська та Липців. Дві атаки противника продовжуються.

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На Куп’янському напрямку ворог 16 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Дванадцять боїв завершено, чотири - тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 15 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Греківки, Невського, Макіївки, Торського та Тернів. Наразі продовжуються дві атаки.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили ворожий штурм у районі Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку точилося 10 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Предтечиного та Кліщіївки. На цей час - без боєзіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували українські війська біля Диліївки, Залізного, Неліпівки та Торецька. Шістнадцять наступів зупинено, три штурми досі тривають. Ситуація під контролем наших військ.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 33 бої у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка. Сили оборони відбили 24 атаки, дев’ять - ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку був знешкоджений 231 окупант. Знищено танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири БпЛА та дев’ять одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджено МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п’ять авто.

На Курахівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії у бік Вугледару, Роздольного та Водяного. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На інших напрямках - без змін.