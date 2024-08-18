Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Покровском направлении россияне за день потеряли более 230 военных – Генштаб

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 23:28
На Покровском направлении россияне за день потеряли более 230 военных – Генштаб
фото: Getty Images

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений, россияне атаковали 10 направлений, наиболее активно Покровское – где во время отражения 33 атак защитники отменяли 231 военного РФ.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: По уточненной информации, на Харьковском направлении произошло три боестолкновения неподалеку от Волчанска и Липцев. Две атаки противника продолжаются.

Реклама:

На Купянском направлении враг 16 раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Двенадцать боев завершено, четыре – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 15 боеприкосновений. Российские захватчики щсуществили штурмовые действия вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Тернов. В настоящее время продолжаются две атаки.

На Северском направлении защитники украинской земли отразили вражеский штурм в районе Верхнекаменского.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении шло 10 боев недалеко от Григоровки, Калиновки, Часового Яра, Предтечиного и Клещиевки. В настоящее время - без боеприкосновений.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали украинские войска у Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецкая. Шестнадцать наступлений остановлено, три штурма до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 33 боя в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка. Силы обороны отразили 24 атаки, девять - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении был обезврежен 231 оккупант. Уничтожены танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БПЛА и девять единиц автотранспорта. К тому же повреждены МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять авто.

На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил четыре наступательных действия в сторону Угледара, Раздольного и Водяного. Один бой продолжается.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На других направлениях – без изменений.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, обновлено от 00:28Россияне попали баллистикой по гостинице в Кривом Роге, есть погибшие и пострадавшие

Во вторник будет применено несколько очередей отключений

Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Все новости...
Вооруженные силы
За день ВСУ отбили 19 штурмов россиян на Покровском направлении: 5 атак еще продолжаются
Россияне пытаются пробить оборону на Покровском направлении, которое штурмовали 46 раз
ВСУ отминусовали еще 1170 оккупантов, уничтожили 7 танков и 71 артсистему
Последние новости
04:06
Украинская теннисистка уступила американке в первом круге US Open-2024
04:02
В России взлетели несколько бомбардировщиков Ту-95 – Воздушные силы
03:48
ОбновленоВ Ровно и Хмельницкой области были слышны звуки взрывов – СМИ
03:20
ОбновленоПо всей Украине была воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в России
02:52
В Запорожье и Сумах прогремели взрывы – СМИ
02:24
Генштаб сообщил о 148 боевых столкновениях на фронте за минувшие сутки
01:48
Дмитрука не задержали в Молдове, потому что Украина не предоставила законных на это оснований
01:18
ОбновленоНа Киевщине работает ПВО
01:02
фото, видео, обновлено от 00:28Россияне попали баллистикой по гостинице в Кривом Роге, есть погибшие и пострадавшие
00:10
обновляетсяВражеские "Шахеды" атакуют Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: