На Покровском направлении россияне за день потеряли более 230 военных – Генштаб

С начала суток на фронте произошло 110 боевых столкновений, россияне атаковали 10 направлений, наиболее активно Покровское – где во время отражения 33 атак защитники отменяли 231 военного РФ.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: По уточненной информации, на Харьковском направлении произошло три боестолкновения неподалеку от Волчанска и Липцев. Две атаки противника продолжаются.

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На Купянском направлении враг 16 раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Двенадцать боев завершено, четыре – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 15 боеприкосновений. Российские захватчики щсуществили штурмовые действия вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Тернов. В настоящее время продолжаются две атаки.

На Северском направлении защитники украинской земли отразили вражеский штурм в районе Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении шло 10 боев недалеко от Григоровки, Калиновки, Часового Яра, Предтечиного и Клещиевки. В настоящее время - без боеприкосновений.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали украинские войска у Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецкая. Шестнадцать наступлений остановлено, три штурма до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 33 боя в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка. Силы обороны отразили 24 атаки, девять - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении был обезврежен 231 оккупант. Уничтожены танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БПЛА и девять единиц автотранспорта. К тому же повреждены МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять авто.

На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил четыре наступательных действия в сторону Угледара, Раздольного и Водяного. Один бой продолжается.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На других направлениях – без изменений.