Загроза БпЛА: у низці областей було оголошено повітряну тривогу
Увечері 18 серпня через загрозу балістики та застосування ворожих безпілотників у низці областей України було оголошено повітрянутривогу.
Джерело: Повітряні сили, мапа тривог
Деталі: Зокрема, повітряні сили попередили про застосування безпілотників у Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.
Також повітряники попередили про загрозу балістики з півночі, яка тривала 15 хвилин.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено. О 23.54 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА: БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину. БпЛА на Полтавщині у напрямку Миргорода зі сходу. БпЛА північно-східніше від Миколаєва, курс північний. БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
О 00.19 загрозу безпілотнииків оголосили у Кіровоградській області.
О 00.35 безпілотникики долетіли до Черкаської області.
О 00.53 військові повідомили про БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину.
О 1.25 загроза застосування ударних БпЛА оголошена в Одеській області.
О 1.40 тривогу оголосили у Вінницькій області.
О 2.04 у Миколаївській області оголосили загрозу застосування ударних БпЛА.
О 2.20 небезпека виникла у Донецькій області.
О 3.43 у ПС повідомили про БпЛА з Полтавщини, що прямують на Дніпропетровщину.
О 5.00 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.