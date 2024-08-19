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Угроза БпЛА: в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога

Станислав Погорилов, Алена ИвашкивПонедельник, 19 августа 2024, 00:53
Угроза БпЛА: в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога
Фото: Getty Images

Вечером 18 августа из-за угрозы баллистики и применения вражеских беспилотников в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы, карта тревог

Детали: В частности, воздушные силы предупредили о применении беспилотников в Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.

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Также воздушники предупредили об угрозе баллистики с севера, которая длилась 15 минут.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти к укрытию или соблюдать правила "двух стен".

Обновлено. В 23:54 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА: БпЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину. БпЛА в Полтавской области в направлении Миргорода с востока. БпЛА северо-восточнее Николаева, курс северный. БпЛА из Херсона на Николаевщину, курс северо-западный.

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В 00.19 угрозу беспилотников объявили в Кировоградской области.

В 00.35 беспилотникики долетели до Черкасской области.

В 00.53 военные сообщили о БпЛА с Полтавщины курсом на Киевщину.

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В 1.25 угроза применения ударных БпЛА объявлена в Одесской области.

В 1.40 тревогу объявили в Винницкой области.

В 2.04 в Николаевской области объявили угрозу применения ударных БпЛА.

В 2.20 опасность возникла в Донецкой области.

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В 3.43 в ПС сообщили о БпЛА с Полтавщины, направляющихся на Днепропетровщину.

В 5.00 раздался отбой угрозы ударных БпЛА.

воздушная тревогаУкраина
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