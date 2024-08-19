ISW зафіксував просування українських військ у Курській області

Українські війська продовжували наступати по всій лінії фронту в Курській області 18 серпня і дещо просунулися на південний схід від Суджі.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики повідомили, що на опублікованих 17 серпня геолокаційних відеозаписах видно, як російські війська завдали удару по українському бронетранспортеру на півночі Мартинівки (на північний схід від Суджі), що вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися туди.

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Російський військовий блогер заявив 18 серпня, що українські війська захопили Троїцьке (на південь від Кореневого і приблизно за два кілометри від кордону) і просунулися до Семенівки (на північ від Суджі і приблизно за 24 кілометри від кордону).

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, вказують на те, що українські сили продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області.

Ключові висновки ISW за 18 серпня:

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