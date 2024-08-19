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ISW зафіксував просування українських військ у Курській області

Олена ІвашківПонеділок, 19 серпня 2024, 03:35
ISW зафіксував просування українських військ у Курській області
Український військовий, фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжували наступати по всій лінії фронту в Курській області 18 серпня і дещо просунулися на південний схід від Суджі. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики повідомили, що на опублікованих 17 серпня геолокаційних відеозаписах видно, як російські війська завдали удару по українському бронетранспортеру на півночі Мартинівки (на північний схід від Суджі), що вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися туди. 

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Російський військовий блогер заявив 18 серпня, що українські війська захопили Троїцьке (на південь від Кореневого і приблизно за два кілометри від кордону) і просунулися до Семенівки (на північ від Суджі і приблизно за 24 кілометри від кордону). 

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 серпня, вказують на те, що українські сили продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області.

Ключові висновки ISW за 18 серпня:

ВІДЕО ДНЯ
  • Українські війська продовжували наступальні дії на всій своїй ділянці фронту в Курській області 18 серпня і незначно просунулися на південний схід від Суджі.
  • Вторгнення українських військ у Курську область продовжує змушувати Росію передислоковувати сили з інших частин театру бойових дій, і, ймовірно, наступні етапи бойових дій на території Росії вимагатимуть від Росії більшої кількості особового складу та матеріально-технічних засобів у цьому регіоні.
  • В ніч з 17 на 18 серпня українські війська завдали удару по російській нафтобазі в Ростовській області, яка постачає нафту російським військовим.
  • Речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова заперечила, що Росія планує брати участь у переговорах з Україною та Катаром щодо мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, про які повідомлялося.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Кремінної та Донецька. Українські війська відновили раніше втрачені позиції під Сіверськом.

ISWКурська область
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