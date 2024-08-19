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Reuters: Блінкен прибув до Тель-Авіва, щоб домогтися припинення вогню в Секторі Гази

Олена ІвашківПонеділок, 19 серпня 2024, 04:49
Reuters: Блінкен прибув до Тель-Авіва, щоб домогтися припинення вогню в Секторі Гази
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва в неділю в рамках чергового близькосхідного турне з метою домогтися припинення вогню в Секторі Гази, але ХАМАС поставив під сумнів цю місію вже через кілька годин після його прильоту, звинувативши Ізраїль у підриві його зусиль.

Джерело: Reuters

Деталі: Палестинське бойове угруповання заявило, що покладає на прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відповідальність за "зрив зусиль посередників", затягування угоди і піддавання ізраїльських заручників у Газі тій же агресії, з якою стикаються палестинці.

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Під час своєї дев'ятої поїздки до регіону з початку війни в жовтні, Блінкен зустрінеться в понеділок з вищим керівництвом Ізраїлю, в тому числі з Нетаньяху, повідомив високопоставлений чиновник Державного департаменту.

Після Ізраїлю Блінкен продовжить свій візит до Єгипту.

Переговори щодо укладення угоди про перемир'я і повернення заручників, які утримуються в Газі, зараз знаходяться в "точці перелому", заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації Байдена по дорозі до Тель-Авіва. "Ми вважаємо, що це критичний момент", - сказав чиновник.

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Країни-посередники - Катар, США і Єгипет, поки що не змогли зменшити розбіжності настільки, щоб досягти угоди за кілька місяців переговорів.

Сектор ГазипереговориІзраїль
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