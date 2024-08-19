Reuters: Блинкен прибыл в Тель-Авив, чтобы добиться прекращения огня в Секторе Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив в воскресенье в рамках очередного ближневосточного турне с целью добиться прекращения огня в Секторе Газа, но ХАМАС поставил под сомнение эту миссию уже через несколько часов после его прилета, обвинив Израиль в подрыве его усилий.

Источник: Reuters

Детали: Палестинская боевая группировка заявила, что возлагает на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ответственность за "срыв усилий посредников", затягивание соглашения и подвергание израильских заложников в Газе той же агрессии, с которой сталкиваются палестинцы.

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Во время своей девятой поездки в регион с начала войны в октябре, Блинкен встретится в понедельник с высшим руководством Израиля, в том числе с Нетаньяху, сообщил высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

После Израиля Блинкен продолжит свой визит в Египет.

Переговоры по заключению соглашения о перемирии и возвращении заложников, удерживаемых в Газе, сейчас находятся в "точке перелома", заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Байдена по дороге в Тель-Авив. "Мы считаем, что это критический момент", - сказал чиновник.

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Страны-посредники - Катар, США и Египет, пока что не смогли уменьшить разногласия настолько, чтобы достичь соглашения за несколько месяцев переговоров.