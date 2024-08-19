США і Південна Корея розпочали масштабні військові навчання

США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання, які є спробою зміцнити спільну оборону.

Джерело: ABCNews

Деталі: У понеділок американські та південнокорейські війська розпочали масштабні навчання, спрямовані на посилення їхньої спільної оборони від ядерної Північної Кореї, яка знову звинуватила союзників у відпрацюванні вторгнення.

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Щорічні літні навчання проходять на тлі підвищеної напруженості на Корейському півострові, оскільки темпи демонстрації зброї Північною Кореєю і спільних американсько-південнокорейських військових навчань посилилися.

Навчання почалися через кілька годин після того, як Міністерство закордонних справ Північної Кореї опублікувало заяву, в якій повторило твердження Північної Кореї, що такі навчання є "провокаційними військовими навчаннями з метою агресії". У заяві сказано, що ядерні амбіції Північної Кореї є виправданими, і додано, що дуже важливо "постійно підтримувати баланс сил для запобігання війні шляхом накопичення найбільшого стримуючого фактору".

Сполучені Штати і Південна Корея описують свої спільні навчання як оборонні за своєю природою і в останні роки розширюють і вдосконалюють свою підготовку, щоб впоратися з еволюціонуючими загрозами з боку Північної Кореї.

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Навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть 11 днів, до 29 серпня, включають як комп'ютерні військові ігри, так і понад 40 видів польових навчань, в тому числі бойові стрільби. Союзники заявили, що цьогорічна програма зосереджена на посиленні їхньої готовності проти різних північнокорейських загроз, в тому числі ракет, глушіння GPS і кібератак, а також на врахуванні уроків, винесених з нещодавніх збройних конфліктів.

Близько 19 000 південнокорейських військовослужбовців візьмуть участь у навчаннях, які відбуватимуться паралельно з навчаннями з цивільної оборони і евакуації з понеділка по четвер, що включатимуть програми, засновані на сценаріях північнокорейської ядерної атаки.

Американські військові не підтвердили кількість американських військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, і не повідомили, чи будуть задіяні американські стратегічні активи. В останні місяці США збільшили регіональне розгортання бомбардувальників далекого радіусу дії, підводних човнів і авіаносних ударних груп для тренувань з південнокорейськими і японськими силами.

Ці навчання можуть спровокувати войовничу реакцію Північної Кореї, яка хизується своєю зростаючою програмою озброєнь і висловлює усні погрози ядерних конфліктів проти Вашингтона і Сеула.

Раніше цього місяця північнокорейський лідер Кім Чен Ин влаштував грандіозну церемонію в столиці країни, Пхеньяні, з нагоди передачі 250 ракетних пускових установок, здатних нести ядерну зброю, передовим військовим частинам і закликав до невпинного розширення ядерної програми своїх збройних сил.