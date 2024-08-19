США и Южная Корея начали масштабные военные учения

США и Южная Корея начали совместные военные учения, которые являются попыткой укрепить совместную оборону.

Источник: ABCNews

Детали: В понедельник американские и южнокорейские войска начали масштабные учения, направленные на усиление их совместной обороны от ядерной Северной Кореи, которая снова обвинила союзников в отработке вторжения.

Реклама:

Ежегодные летние учения проходят на фоне повышенной напряженности на Корейском полуострове, поскольку темпы демонстрации оружия Северной Кореей и совместных американо-южнокорейских военных учений усилились.

Учения начались через несколько часов после того, как Министерство иностранных дел Северной Кореи опубликовало заявление, в котором повторило утверждение Северной Кореи, что такие учения являются "провокационными военными учениями с целью агрессии". В заявлении сказано, что ядерные амбиции Северной Кореи являются оправданными, и добавлено, что очень важно "постоянно поддерживать баланс сил для предотвращения войны путем накопления наибольшего сдерживающего фактора".

Соединенные Штаты и Южная Корея описывают свои совместные учения как оборонительные по своей природе и в последние годы расширяют и совершенствуют свою подготовку, чтобы справиться с эволюционирующими угрозами со стороны Северной Кореи.

ВИДЕО ДНЯ

Учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, до 29 августа, включают как компьютерные военные игры, так и более 40 видов полевых учений, в том числе боевые стрельбы. Союзники заявили, что нынешняя программа сосредоточена на усилении их готовности против различных северокорейских угроз, в том числе ракет, глушения GPS и кибератак, а также на учете уроков, извлеченных из недавних вооруженных конфликтов.

Около 19 000 южнокорейских военнослужащих примут участие в учениях, которые будут проходить параллельно с учениями по гражданской обороне и эвакуации с понедельника по четверг, включающими программы, основанные на сценариях северокорейской ядерной атаки.

Американские военные не подтвердили количество американских военнослужащих, которые будут участвовать в учениях, и не сообщили, будут ли задействованы американские стратегические активы. В последние месяцы США увеличили региональное развертывание бомбардировщиков дальнего радиуса действия, подводных лодок и авианосных ударных групп для тренировок с южнокорейскими и японскими силами.

Эти учения могут спровоцировать воинственную реакцию Северной Кореи, которая кичится своей растущей программой вооружений и высказывает устные угрозы ядерных конфликтов против Вашингтона и Сеула.

Ранее в этом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын устроил грандиозную церемонию в столице страны, Пхеньяне, по случаю передачи 250 ракетных пусковых установок, способных нести ядерное оружие, передовым военным частям и призвал к неустанному расширению ядерной программы своих вооруженных сил.