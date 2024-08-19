Сійярто переконує, що росіяни та білоруси в Угорщині ніяк не загрожують ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення його країни щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів не становить жодних ризиків для Шенгенської зони.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на пост чиновника у Facebook

Деталі: Сійярто звинуватив країни, які критикують це рішення Угорщини, у "кампанії брехні" проти його країни.

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Пряма мова угорського міністра: "Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі до програми "Національна карта" не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони, оскільки вони і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині".

Деталі: Він переконує, що будь-які твердження про протилежне "з боку наших провоєнних колег у Північній Європі та країнах Балтії є чистісінькою брехнею".

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