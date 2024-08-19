Сійярто переконує, що росіяни та білоруси в Угорщині ніяк не загрожують ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення його країни щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів не становить жодних ризиків для Шенгенської зони.
Джерело: "Європейська правда" з посилання на пост чиновника у Facebook
Деталі: Сійярто звинуватив країни, які критикують це рішення Угорщини, у "кампанії брехні" проти його країни.
Пряма мова угорського міністра: "Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі до програми "Національна карта" не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони, оскільки вони і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині".
Деталі: Він переконує, що будь-які твердження про протилежне "з боку наших провоєнних колег у Північній Європі та країнах Балтії є чистісінькою брехнею".
Передісторія:
- Минулого тижня країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
- 1 серпня ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.
- Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".