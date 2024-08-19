Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сійярто переконує, що росіяни та білоруси в Угорщині ніяк не загрожують ЄС

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 19 серпня 2024, 08:57
Сійярто переконує, що росіяни та білоруси в Угорщині ніяк не загрожують ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Фото з Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення його країни щодо спрощеного в'їзду для росіян та білорусів не становить жодних ризиків для Шенгенської зони.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на пост чиновника у Facebook

Деталі: Сійярто звинуватив країни, які критикують це рішення Угорщини, у "кампанії брехні" проти його країни.

Реклама:

Пряма мова угорського міністра: "Правда полягає в тому, що включення громадян Росії та Білорусі до програми "Національна карта" не становить жодного ризику для безпеки Шенгенської зони, оскільки вони і надалі підлягатимуть ретельним перевіркам при в'їзді та перебуванні в Угорщині".

Деталі: Він переконує, що будь-які твердження про протилежне "з боку наших провоєнних колег у Північній Європі та країнах Балтії є чистісінькою брехнею".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Минулого тижня країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
  • 1 серпня ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.
  • Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, перед цим поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".

УгорщинаРосіяБілорусьЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Угорщина
8 європейських країн звернулися до ЄС: стурбовані через рішення Угорщини щодо в'їзду росіян
Єрмак розповів, як домовлявся із Сійярто про поступки України щодо нацменшин
Небезпечні ілюзії так званого миру
Останні новини
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
18:12
Формула-1Ландо Норріс: Зарано думати про чемпіонство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: