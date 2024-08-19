Сийярто убеждает, что россияне и белорусы в Венгрии никак не угрожают ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение его страны относительно упрощенного въезда для россиян и белорусов не представляет никаких рисков для Шенгенской зоны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост чиновника в Facebook

Детали: Сийярто обвинил страны, которые критикуют это решение Венгрии, в "кампании лжи" против его страны.

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Прямая речь венгерского министра: "Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны, поскольку они и дальше будут подлежать тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии".

Детали: Он утверждает, что любые утверждения об обратном "со стороны наших провоенных коллег в Северной Европе и странах Балтии являются чистой ложью".

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