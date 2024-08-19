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Сийярто убеждает, что россияне и белорусы в Венгрии никак не угрожают ЕС

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПонедельник, 19 августа 2024, 08:57
Сийярто убеждает, что россияне и белорусы в Венгрии никак не угрожают ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото из Facebook

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение его страны относительно упрощенного въезда для россиян и белорусов не представляет никаких рисков для Шенгенской зоны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост чиновника в Facebook

Детали: Сийярто обвинил страны, которые критикуют это решение Венгрии, в "кампании лжи" против его страны.

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Прямая речь венгерского министра: "Правда заключается в том, что включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности Шенгенской зоны, поскольку они и дальше будут подлежать тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии".

Детали: Он утверждает, что любые утверждения об обратном "со стороны наших провоенных коллег в Северной Европе и странах Балтии являются чистой ложью".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На прошлой неделе страны Балтии и Северной Европы обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили обеспокоенность решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.
  • 1 августа ЕС потребовал от Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси повышает риск шпионажа в блоке.
  • Крупнейшая группа Европарламента, Европейская народная партия, перед этим пожаловалась, что ослабление правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности".

ВенгрияРосcияБеларусьЕС
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