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У США починається з’їзд демократів, де Гарріс офіційно висунуть у президенти

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 19 серпня 2024, 10:01
У США починається з’їзд демократів, де Гарріс офіційно висунуть у президенти
Камала Гарріс. Ілюстративне фото: Getty Images

У понеділок в Чикаго розпочинається чотириденний з’їзд Демократичної партії США, де віцепрезидентку Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти. 

Джерело: "Європейська правда", CBS News

Деталі: Понад 4 000 делегатів зберуться, щоб визнати Гарріс кандидаткою у президенти від Демократичної партії.

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Зазвичай з'їзд включає поіменне голосування для офіційного висунення кандидатів у президенти та віцепрезиденти.

Але Гарріс офіційно закріпила свій статус лідерки на початку цього місяця, коли отримала більшість голосів делегатів у віртуальному поіменному голосуванні. 

Голосування відбулося на початку серпня, щоб уникнути потенційних проблем з бюлетенями в Огайо. Очікується, що на з'їзді все ж відбудеться урочисте поіменне голосування.

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Офіційний розклад ще не оприлюднений. Однак відомо, що президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден виступлять у понеділок.

За словами джерела, знайомого з планами, очікується, що серед промовців у понеділок буде колишня держсекретарка Гілларі Клінтон. На вівторок запланований виступ колишнього президента Барака Обами.

Очікують, що кандидат губернатор Міннесоти Тім Волз вийде на сцену в середу, щоб офіційно прийняти номінацію на посаду віцепрезидента. 

Гарріс офіційно прийме президентську номінацію під час своєї промови в четвер.

Тим часом опонент Гарріс Дональд Трамп посилено розкидається особистими нападками її адресу і переконує, що має таке право.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США.

СШАвибори
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