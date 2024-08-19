В США начинается съезд демократов, где Харрис официально выдвинут в президенты

В понедельник в Чикаго начинается четырехдневный съезд Демократической партии США, где вице-президента Камалу Харрис официально объявят кандидатом в президенты.

Источник: "Европейская правда", CBS News

Детали: Более 4 тысяч делегатов соберутся, чтобы признать Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии.

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Обычно съезд включает поименное голосование для официального выдвижения кандидатов в президенты и вице-президенты.

Но Харрис официально закрепила свой статус лидера в начале этого месяца, когда получила большинство голосов делегатов в виртуальном поименном голосовании.

Голосование состоялось в начале августа, чтобы избежать потенциальных проблем с бюллетенями в Огайо. Ожидается, что на съезде все же состоится торжественное поименное голосование.

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Официальное расписание еще не обнародовано. Однако известно, что президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден выступят в понедельник.

По словам источника, знакомого с планами, ожидается, что среди выступающих в понедельник будет бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. На вторник запланировано выступление экс-президента Барака Обамы.

Ожидается, что кандидат губернатор Миннесоты Тим Уолз выйдет на сцену в среду, чтобы официально принять номинацию на должность вице-президента.

Харрис официально примет президентскую номинацию во время своей речи в четверг.

Тем временем оппонент Харрис Дональд Трамп усиленно разбрасывается личными нападками в ее адрес и убеждает, что имеет такое право.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он делает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.