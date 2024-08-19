Президентські вибори в США: рейтинг схвалення Гарріс серед американців зростає
За даними нового опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування
Деталі: Згідно з результатами опитування, близько половини дорослого населення США, або 48% дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.
Це значно більше, ніж 39%, які були зафіксовані у неї на початку літа – до того, як поганий виступ президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.
Такий показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс у порівнянні з її особистим рейтином, але й у порівнянні з рейтингом Джо Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку.
Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, до якогого позитивно ставиться 41% дорослих американців.
Нагадаємо: У понеділок в Чикаго розпочинається чотириденний з’їзд Демократичної партії США, де Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти.
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