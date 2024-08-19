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Президентские выборы в США: рейтинг одобрения Харрис среди американцев растет

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 19 августа 2024, 11:48
Президентские выборы в США: рейтинг одобрения Харрис среди американцев растет
Камала Харрис, фото: Getty Images

По данным нового опроса The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, рейтинг вице-президента США Камалы Харрис среди взрослых американцев стабильно растет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: Согласно результатам опроса, около половины взрослого населения США, или 48% очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.

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Это значительно больше, чем 39%, которые были зафиксированы у нее в начале лета - до того, как плохое выступление президента Джо Байдена привело к его выходу из президентской гонки.

Такой показатель свидетельствует не только о росте одобрения Харрис по сравнению с ее личным рейтингом, но и по сравнению с рейтингом Джо Байдена перед его выходом из гонки, когда 38% американцев сказали, что имеют о нем положительное мнение.

Результат Харрис также лучше, чем у республиканца Дональда Трампа, к которому положительно относится 41% взрослых американцев.

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Напомним: В понедельник в Чикаго начинается четырехдневный съезд Демократической партии США, где Камалу Харрис официально объявят кандидатом в президенты.

Читайте также о том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершаетЦена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США

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