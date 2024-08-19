З російської Оленьї злітали 6 бомбардувальників Ту-95МС: українців закликали не нехтувати тривогами
Понеділок, 19 серпня 2024, 15:57
В Росії опівдні 19 серпня злітали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Повітряні сили ЗСУ вкотре закликали не нехтувати повітряними тривогами в разі їх оголошення.
Джерело: ПС ЗСУ в соцмережах
Дослівно: "Відмічається активність 6-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
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У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково.
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".
Оновлено: О 15.47 Повітряні сили повідомили про посадку бортів.