З російської Оленьї злітали 6 бомбардувальників Ту-95МС: українців закликали не нехтувати тривогами

В Росії опівдні 19 серпня злітали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Повітряні сили ЗСУ вкотре закликали не нехтувати повітряними тривогами в разі їх оголошення.

Джерело: ПС ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Відмічається активність 6-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

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У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!".

Оновлено: О 15.47 Повітряні сили повідомили про посадку бортів.