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В РФ взлетали 6 бомбардировщиков Ту-95МС: украинцев призвали не пренебрегать тревогами

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 августа 2024, 15:57
В РФ взлетали 6 бомбардировщиков Ту-95МС: украинцев призвали не пренебрегать тревогами
Российские Ту-95, иллюстративное фото Getty Images

В России в полдень ​​19 августа взлетали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Воздушные силы ВСУ еще раз призывали не пренебрегать воздушными тревогами в случае их объявления.

Источник: ВС ВСУ в соцсетях

Дословно: "Отмечается активность 6-х бортов Ту-95МС с аэродрома „Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении.

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В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Обновлено: В 15.47 Воздушные силы сообщили о посадке бортов.

РосcиявойнаВоздушные силы ВСУ
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