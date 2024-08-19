В РФ взлетали 6 бомбардировщиков Ту-95МС: украинцев призвали не пренебрегать тревогами
Понедельник, 19 августа 2024, 15:57
В России в полдень 19 августа взлетали стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Воздушные силы ВСУ еще раз призывали не пренебрегать воздушными тревогами в случае их объявления.
Источник: ВС ВСУ в соцсетях
Дословно: "Отмечается активность 6-х бортов Ту-95МС с аэродрома „Оленья" (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении.
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В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
Обновлено: В 15.47 Воздушные силы сообщили о посадке бортов.