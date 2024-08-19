Сонячна енергетика як джерело електроенергії в ЄС обігнала вугілля

Сонячна енергетика у 2022 році вперше обігнала кам'яне вугілля у виробництві електроенергії в ЄС, повідомив Євростат.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, у 2022 році частка сонячної енергії в загальному виробництві електроенергії в ЄС склала 210 249 ГВт-год порівняно з 205 693 ГВт-год у кам'яного вугілля.

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Видання нагадує, що Польща та Чехія – єдині два виробники кам'яного вугілля в ЄС. І лише Польща використовує його як основне джерело для виробництва електроенергії.

Буре вугілля використовується для виробництва електроенергії у 9 країнах ЄС.

У 2022 році Росія була найбільшим постачальником кам'яного вугілля до ЄС з часткою 24%, випереджаючи США (18%) та Австралію (17%).

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Але після того, як у серпні 2022 року набула чинності заборона ЄС на імпорт кам'яного вугілля з Росії через її війну проти України, імпорт з Росії впав до 27 мільйонів тонн у 2022 році, що на 45% менше порівняно з 2021 роком.

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