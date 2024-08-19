Солнечная энергетика как источник электроэнергии в ЕС обогнала каменный уголь

Солнечная энергетика в 2022 году впервые обогнала каменный уголь в производстве электроэнергии в ЕС, сообщил Евростат.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В частности, в 2022 году доля солнечной энергии в общем производстве электроэнергии в ЕС составила 210 249 ГВт-ч по сравнению с 205 693 ГВт-ч у каменного угля.

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Издание напоминает, что Польша и Чехия – единственные два производителя каменного угля в ЕС. И только Польша использует его в качестве основного источника для производства электроэнергии.

Бурый уголь используется для производства электроэнергии в 9 странах ЕС.

В 2022 году Россия была крупнейшим поставщиком каменного угля в ЕС с долей 24%, опережая США (18%) и Австралию (17%).

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Но после того, как в августе 2022 года вступил в силу запрет ЕС на импорт каменного угля из России из-за ее войны против Украины, импорт из России упал до 27 миллионов тонн в 2022 году, что на 45% меньше по сравнению с 2021 годом.

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