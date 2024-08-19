Акції збройових компаній Німеччини впали на тлі дискусії щодо допомоги Україні

Суперечки в уряді Німеччини щодо подальшої допомоги Україні та витрат на це призвели до значного падіння цін на акції німецьких виробників зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланям на Spiegel

Деталі: Акції німецького збройового виробника Rheinmetall, які за останні два тижні зросли на 28%, на відкритті ринку в понеділок, 19 серпня, упали на п'ять відсотків, хоча до полудня втрати скоротилися до трохи менш як 3%.

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А акції баварських виробників зброї Renk і Hensoldt після різкого падіння вранці станом на полудень зафіксували падіння в приблизно 4%.

Падіння відбувається на тлі дискусій в оборонній промисловості Німеччини стосовно того, що німецький уряд може поки що не виділити додаткових коштів на військову підтримку України.

Цими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України.

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В українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними, а уряд ФРН пояснив, що скорочення не стосується політичних чи економічних міркувань.

Тим часом німецькі політики як від опозиційного ХДС, так і від коаліції, зокрема, від партії Олафа Шольца, розкритикували такий підхід до подальшого фінансування допомоги Україні, оскільки вважають, що це може загрожувати безпеці Німеччини.