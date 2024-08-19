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Акции оружейных компаний Германии упали на фоне дискуссии о помощи Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловПонедельник, 19 августа 2024, 17:10
Акции оружейных компаний Германии упали на фоне дискуссии о помощи Украине
Производственный цех компании Rheinmetall. фото: Getty Images

Споры в правительстве Германии относительно дальнейшей помощи Украине и расходов на это привели к значительному падению цен на акции немецких производителей оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Акции немецкого оружейного производителя Rheinmetall, которые за последние две недели выросли на 28%, на открытии рынка в понедельник, 19 августа, упали на пять процентов, хотя к полудню потери сократились до чуть менее 3%.

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А акции баварских производителей оружия Renk и Hensoldt после резкого падения утром по состоянию на полдень зафиксировали падение в примерно 4%.

Падение происходит на фоне дискуссий в оборонной промышленности Германии относительно того, что немецкое правительство может пока не выделить дополнительных средств на военную поддержку Украины.

В эти выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины.

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В украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными, а правительство ФРГ объяснило, что сокращение не касается политических или экономических соображений.

Между тем немецкие политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности, от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.

ГерманияУкраинапроизводствооружие
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