The Economist: Сирський до останнього тримав у таємниці підготовку наступу на Курщині

Фото зі соцмереж Сирського, зроблене на початку наступу ЗСу в Курській області

Видання The Economist пише, що Збройні сили України готували операцію в Курській області РФ у секреті від західних союзників.

Джерело: видання The Economist з посиланням на джерело наближене до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Дослівно: "Генерал Сирський тримав свої плани в таємниці, ділився ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. З президентом він розмовляв тет-а-тет, без його співробітників. Армійська розвідка проводила більшу частину розвідки, замість того, щоб покласти її на ГУР, українську військову розвідку, було включено в процес лише на пізній стадії".

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Деталі: Як стверджує джерело видання, союзникам України також навмисно не повідомляли про плани, оскільки Захід уже зірвав дві попередні операції Сирського – про одну дізналася Росія, іншу розпорядилися скасувати (що це за операції, у статті не уточнюють). Коли Захід поставили перед фактом, він уже не заперечував.

За даними The Economist, готуючись до операції у Курській області, військове керівництво України розглядало кілька варіантів, а саме: удар у Брянській області, удар у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу, або ще більший масштаб.

У статті пишуть, що головна мета операції полягала в тому, щоб відтягнути війська з Донбасу і створити переваги для майбутніх перемовин.

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Самі військовослужбовці розповіли The Economist, що почали підозрювати, про підготовку чогось серйозного на початку серпня, коли їм раптово видали спорядження: нові каски з вбудованими навушниками, а також нові штурмові гвинтівки. Вони проводили навчання на макетах, які, як пізніше зрозуміли, були російськими селами.