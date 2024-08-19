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The Economist: Сырский до последнего держал в тайне подготовку наступления на Курщине

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 августа 2024, 19:58
The Economist: Сырский до последнего держал в тайне подготовку наступления на Курщине
Фото из соцсетей Сырского, сделанное в начале наступления ВС в Курской области

Издание The Economist пишет, что Вооруженные силы Украины готовили операцию в Курской области РФ в секрете от западных союзников.

Источник: издание The Economist со ссылкой на источник, приближенный к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому

Дословно: "Генерал Сырский держал свои планы в тайне, делился ими только с узкой группой генералов и силовиков. С президентом он разговаривал тет-а-тет, без его сотрудников. Армейская разведка проводила большую часть разведки, вместо того, чтобы возложить ее на ГУР, украинская военная разведка была включена в процесс только на поздней стадии".

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Детали: Как утверждает источник издания, союзникам Украины также намеренно не сообщали о планах, поскольку Запад уже сорвал две предыдущие операции Сырского – об одной узнала Россия, другую распорядились отменить (что это за операции, в статье не уточняют). Когда Запад поставили перед фактом, он уже не возражал.

По данным The Economist, готовясь к операции в Курской области, военное руководство Украины рассматривало несколько вариантов, а именно: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

В статье пишут, что главная цель операции заключалась в том, чтобы оттянуть войска с Донбасса и создать преимущества для будущих переговоров.

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Сами военнослужащие рассказали The Economist, что начали подозревать, о подготовке чего-то серьезного в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение: новые каски со встроенными наушниками, а также новые штурмовые винтовки. Они проводили учения на макетах, которые, как позже поняли, были российскими деревнями.

СырскийвойнаКурская область
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