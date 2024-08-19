Міноборони виявило на території частини в Києві незаконно зареєстрований храм УПЦ МП
Понеділок, 19 серпня 2024, 20:37
Міністерство оборони України виявило під час аудиту на території військової частини в Києві незаконно зареєстрований храм УПЦ МП.
Джерело: пресслужба Міноборони
Дослівно: "Власником незаконно зареєстрованого об'єкта виступила релігійна організація, пов'язана з православною церквою Московського патріархату.
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Ці незаконні дії могли призвести до витоку інформації щодо переміщення військових підрозділів та техніки та створювали можливість доступу до території військової частини сторонніх цивільних осіб".
Деталі: У Міноборони вказують, що у взаємодії з Міністерством юстиції усунули порушення законності.
Храм передали Службі військового капеланства ЗСУ.