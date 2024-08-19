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Минобороны обнаружило на территории военной части в Киеве незаконно зарегистрированный храм УПЦ МП

Татьяна ОлейникПонедельник, 19 августа 2024, 20:37
Минобороны обнаружило на территории военной части в Киеве незаконно зарегистрированный храм УПЦ МП
Фото - Getty Images

Министерство обороны Украины обнаружило во время аудита на территории воинской части в Киеве незаконно зарегистрированный храм УПЦ МП.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Владельцем незаконно зарегистрированного объекта выступила религиозная организация, связанная с православной церковью Московского патриархата.

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Эти незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении военных подразделений и техники и создавали возможность доступа к территории воинской части посторонних гражданских лиц".

Детали: В Минобороны указывают, что во взаимодействии с Министерством юстиции устранили нарушения законности.

Храм передали Службе военного капелланства ВСУ.

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