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Президент просить послів працювати над розширенням дозволу ударів по Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 19 серпня 2024, 22:05
Президент просить послів працювати над розширенням дозволу ударів по Росії
Зеленський. Фото - ОФіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав українських дипломатів сприяти тому, аби західні держави розширювали дозвіл використовувати передану ними далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Джерело: Зеленський сказав під час щорічної наради з керівниками закордонних дипломатичних установ у Дніпрі в понеділок, 19 серпня, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Зеленського, якби Захід не встановив обмеження на застосування зброї на території Росії, "ми не потребували б фізичного заходу, зокрема, на Курщину заради захисту наших українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії".

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"Російські військові бази й російські військові аеродроми, російська логістика та інші військові об’єкти, чиє існування дає змогу Путіну ухилятися від пошуку миру, є цілком справедливими цілями для наших Сил оборони", – підкреслив він.

Глава держави додав, що Україна потребує достатньої далекобійності, аби захищатись від російських ракет і керованих авіабомб, а також перекидання російських військ і тиску на ключових фронтових напрямках.

"Зараз це (далебійність. – Ред.) ключове захисне рішення, яке повинне підтримати наших воїнів. І це стосується роботи передусім наших дипломатів, вас та інших представників України в Америці, у Великій Британії, у Франції, у Німеччині й також у тих країнах, які здатні самі або впливаючи на партнерів розв’язати питання щодо далекобійності", – заявив Зеленський.

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На його думку, реакція російської влади на події на Курщині свідчить, що "немає жодної раціональної причини не давати нам бути справді міцними, справді далекобійними".

Минулого місяця Зеленський говорив, що Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об’єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон фактично блокує дозвіл Британії на використання Києвом ракет Storm Shadow на території Росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни.

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