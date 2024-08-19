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Генштаб: На Покровському напрямку Сили оборони відбили 60 штурмів

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 серпня 2024, 23:51
Генштаб: На Покровському напрямку Сили оборони відбили 60 штурмів
Фото - 56 омпбр

Від початку доби на Покровському напрямку відбулось 63 бойових зіткнень, з них Сили оборони відбили 60 російських атак.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 19 серпня

Дослівно: "Загалом, від початку цієї доби відбулося 154 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч противнику. Найбільш активно ворог і надалі наступає на Покровському напрямку.

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Російські загарбники завдали по території України 71 авіаудар, скинувши 86 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили понад 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні українські рубежі.

На Куп’янському напрямку противник провів 13 наступальних і штурмових дій.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу семи різних населених пунктів. Загалом на напрямку наші захисники відбивали 11 атак.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі зупинили 8 ворожих атак.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій.

На Торецькому напрямку росіяни 21 раз атакували українські війська у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 63 боєзіткнення. Сили оборони загалом вже зупинили 60 штурмів, три - ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог 11 разів атакував українські позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій.

На Придніпровському напрямку одна атака окупантів не мала успіху.

Генштаббойові дії
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