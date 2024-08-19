Генштаб: На Покровском направлении Силы обороны отбили 60 штурмов

С начала суток на Покровском направлении состоялось 63 боевых столкновений, из них Силы обороны отбили 60 российских атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 19 августа

Дословно: "В общем, с начала этих суток произошло 154 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор противнику. Наиболее активно враг и в дальнейшем наступает на Покровском направлении.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины 71 авиаудар, сбросив 86 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 629 дронов-камикадзе и осуществили более 3400 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные украинские рубежи.

На Купянском направлении противник провел 13 наступательных и штурмовых действий.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи семи различных населенных пунктов. Всего на направлении наши защитники отразили 11 атак.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили 8 вражеских атак.

На Краматорском направлении противник совершил пять наступательных действий.

На Торецком направлении россияне 21 раз атаковали украинские войска в районах Торецка, Нью-Йорка, Железного, Нелиповки и Северного.

На Покровском направлении, с начала этих суток, происходило 63 боестолкновения. Силы обороны в целом уже остановили 60 штурмов, три - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 11 раз атаковал украинские позиции.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмовых действий.

На Приднепровском направлении одна атака оккупантов не имела успеха.