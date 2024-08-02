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У Стамбулі спустили на воду корвет для України "Гетьман Іван Виговський"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 2 серпня 2024, 00:07
У Стамбулі спустили на воду корвет для України Гетьман Іван Виговський
Фото з Facebook Рустема Умєрова

У Туреччині спустили на воду другий корвет класу "Ada" "Гетьман Іван Виговський", який побудували для України.

Джерело: міністр оборони України Рустем Умєров, новинний ресурс Clash Report, "Мілітарний"

Деталі: Умєров повідомив, що разом із першою леді Оленою Зеленською взяв участь у спуску на воду українського корвета "Гетьман Іван Виговський".

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Фото з Facebook Рустема Умєрова

Церемонія спуску на воду відбулася на корабельні RMK Marine у Стамбулі. На ній були також командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, власник компанії Baykar Халюк Байрактар та голова Меджлісу Мустафа Джемілєв.

 
Фото з Facebook Рустема Умєрова

 Корвети "Гетьман Іван Виговський" та "Гетьман Іван Мазепа", через російську агресію будувалися у Туреччині.

Перший корвет 29 травня вийшов на ходові випробування.

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За даними видання "Militarnyi", українські корвети класу "Ada" озброєні 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою, 12,7-міліметровими дистанційно керованими установками STAMP, радарами системи управління вогнем, системами супутникового, системами радіоелектронної боротьби та системами постановки дипольних перешкод Mk 36 SRBOC.

Що було раніше:

  • У серпні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв першому корвету класу "Ada" ВМС ЗСУ, який Україні будує Туреччина, ім’я "Гетьман Іван Мазепа".
  • У серпні 2023 року повідомлялось, що Туреччина збудує другий корвет типу "Ada" для потреб Військово-морських сил ЗСУ, закладка корабля відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі.
  • 8 березня 2024 року Зеленський присвоїв другому корвету ім′я гетьмана Івана Виговського.

Теми: корабліТуреччинаУмєров Рустем
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